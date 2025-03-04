Дом обрушился из-за взрыва авто в селе под Талдыкорганом, есть пострадавшие
Один человек пострадал.
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В селе Еркин, расположенном под Талдыкорганом, произошел взрыв автомобиля в гараже, который привел к частичному обрушению дома. Инцидент случился 4 марта, и в Сети появились жуткие кадры с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.
По данным пресс-службы департамента по ЧС Алматинской области, взрыв произошел в 07:06 из-за хлопка газового оборудования в автомобиле.
В результате инцидента были разрушены хозяйственные постройки общей площадью 50 квадратных метров. К счастью, возгорания не произошло.
На место происшествия оперативно прибыли 20 сотрудников департамента по ЧС и 6 единиц техники. В результате взрыва один человек пострадал и был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.
В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, и власти продолжают расследование.
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