В селе Еркин, расположенном под Талдыкорганом, произошел взрыв автомобиля в гараже, который привел к частичному обрушению дома. Инцидент случился 4 марта, и в Сети появились жуткие кадры с места происшествия, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы департамента по ЧС Алматинской области, взрыв произошел в 07:06 из-за хлопка газового оборудования в автомобиле.

В результате инцидента были разрушены хозяйственные постройки общей площадью 50 квадратных метров. К счастью, возгорания не произошло.

На место происшествия оперативно прибыли 20 сотрудников департамента по ЧС и 6 единиц техники. В результате взрыва один человек пострадал и был госпитализирован в тяжелом, но стабильном состоянии.

В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются, и власти продолжают расследование.