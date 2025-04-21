Роскошный особняк бывшего председателя КНБ Карима Масимова в Астане вновь появился на электронных торгах. Это уже третья попытка продать жилье. На этот раз стартовая цена значительно снижена, передаёт BaigeNews.kz.

Если в марте объект оценивался почти в 1 883 338 958 тенге, то сейчас его начальная стоимость составляет 1 600 838 115 тенге.

Причиной пересмотра цены стало отсутствие заявок на предыдущих аукционах.

Открытие торгов запланировано на 13 мая.

Первые торги не состоялись, так как 25 февраля 2025 года на платформе E-Qazyna не зарегистрировался не один участник.

Напомним, компания по управлению возвращенными активами выставила на продажу жилой дом с цокольным этажом. Особняк находится по адресу район Нура по улице Ерейментау, 1.

Дом Карима Масимова выставлен с движимым имуществом в количестве 879 единиц. На участке имеется незарегистрированное строение в виде гаража.

Сам Карим Масимов находится в местах лишения свободы.

В апреле 2023 года в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны оглашён приговор по уголовному делу в отношении экс-председателя КНБ РК Карима Масимова и его заместителей Садыкулова, Ергожина и Осипова.

Карим Масимов признан виновным по ч.1 ст.175, ч.3 ст.179, п.3 ч.4 ст.362 УК, путём частичного сложения наказаний окончательно назначено наказание – 18 лет лишения свободы с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать должности на госслужбе.