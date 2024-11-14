Дом или авто без процентов: в Кызылорде по делу о финпирамиде вынесли приговор

В Кызылорде женщина открыла кооперативный филиал, который активно рекламировала в интернете. Суть заключалась в возможности приобретения дома и автомобиля без каких-либо процентов. Жительница города призывала людей вкладывать деньги в это дело, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение областной прокуратуры.

Вследствие ее преступных деяний 11 жителям Кызылорды причинен имущественный вред в размере 15 млн тенге, трое потерпевших лишились двух автомобилей, один потерпевший ― земельного участка.

"Суд №2 города Кызылорда признал гражданку Шагирову виновной в совершении преступления, предусмотренного пунктом 2) части 3 статьи 217 УК Республики Казахстани "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой" и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы, конфискацией имущества", - рассказали в прокуратуре.

Чтобы не попасть в ловушку злоумышленников, необходимо знать главные признаки финансовой пирамиды.

"Не верьте, если вам предлагают сверхвысокие проценты, ежедневный доход и бонусы за каждого привлеченного вкладчика, это признак настоящей финансовой пирамиды. Сегодня создатели финансовых пирамид не прекращают свою преступную деятельность, приобретая рекламу у известных блогеров и звезд. В этой связи областная прокуратура призывает вас быть бдительными во время финансовой операции!" - предостерегли прокуроры.

Ранее в Северо-Казахстанской области осудили руководителей подразделения финпирамиды Qnet.