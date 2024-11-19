  • 19 Ноября, 10:45
  • BAIGENEWS

Дом и магазин спасли пожарные в Актюбинской области

Но огонь уничтожил две автомашины.

Сегодня, 09:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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Фото: МЧС РК

В с. Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области на частном подворье произошло загорание гаража, бани и летней кухни на общей площади 240 кв. м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.

В результате пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля, находившихся на момент пожара в гараже.

"Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось отстоять от огня расположенные рядом жилой дом и строительный магазин, принадлежащий хозяину дома", - проинформировали в ведомстве.

Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Алматы загорелся склад с древесиной.

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