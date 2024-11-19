Дом и магазин спасли пожарные в Актюбинской области
Но огонь уничтожил две автомашины.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
118Фото: МЧС РК
В с. Карауылкельды Байганинского района Актюбинской области на частном подворье произошло загорание гаража, бани и летней кухни на общей площади 240 кв. м., передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Министерства по ЧС.
В результате пожара огнем уничтожены два легковых автомобиля, находившихся на момент пожара в гараже.
"Благодаря профессиональным действиям сотрудников МЧС удалось отстоять от огня расположенные рядом жилой дом и строительный магазин, принадлежащий хозяину дома", - проинформировали в ведомстве.
Пожар ликвидирован. Пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что в Алматы загорелся склад с древесиной.
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