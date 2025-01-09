Дом сына президента США Хантера Байдена в Малибу сгорел дотла в результате пожара в Лос-Анджелесе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

В жилище было три спальни, три ванные. Он имел панорамный вид на океан.

"Происходящее поразительно, — заявил 82-летний президент на пресс-конференции в Санта-Монике. - Мой сын живёт здесь с женой. Вчера они получили уведомление, что их дом, вероятно, сгорел дотла".

В распоряжении редакции Daily Mail появились эксклюзивные фотографии, на которых видно, что дом стоимостью 4 миллиона долларов, который 54-летний Хантер делит со своей женой Мелиссой Коэн, уничтожен лесным пожаром.

Также сгорел соседний дом, который за 16 тысяч долларов в месяц арендовала Секретная служба США для группы охраны Хантера Байдена.