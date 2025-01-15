  • 15 Января, 17:46
  • BAIGENEWS

Дом едва не взлетел на воздух в Жамбылской области

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Сегодня, 17:24
АВТОР
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МЧС РК Сегодня, 17:24
Сегодня, 17:24
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Фото: МЧС РК

Пожарные в Жамбылской области предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В с. Айша биби Жамбылской области по ул. Жибек жолы в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и вынесли газовый баллон на безопасное место, тем самым предотвратили возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мужчину увезли на скорой с места пожара в Павлодаре.

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