Пожарные в Жамбылской области предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"В с. Айша биби Жамбылской области по ул. Жибек жолы в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и вынесли газовый баллон на безопасное место, тем самым предотвратили возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.

МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.

Напомним, ранее мужчину увезли на скорой с места пожара в Павлодаре.