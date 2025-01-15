Дом едва не взлетел на воздух в Жамбылской области
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Сегодня, 17:24
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:24Сегодня, 17:24
91Фото: МЧС РК
Пожарные в Жамбылской области предотвратили взрыв газового баллона, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
"В с. Айша биби Жамбылской области по ул. Жибек жолы в частном жилом доме произошел пожар. Спасатели оперативно ликвидировали пожар и вынесли газовый баллон на безопасное место, тем самым предотвратили возможный взрыв газа. Пострадавших нет, причина устанавливается", - говорится в сообщении.
МЧС призывает соблюдать правила пожарной безопасности.
Напомним, ранее мужчину увезли на скорой с места пожара в Павлодаре.
Самое читаемое