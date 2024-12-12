В г. Щучинск по ул.Бойкого (Акмолинская область) произошло загорание кровли частного жилого дома, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

"Благодаря слаженным и профессионально грамотным действиям огнеборцев, удалось остановить пожар, тем самым предотвратить распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 60 кв.м. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - говорится в сообщении.

МЧС просит граждан своевременно соблюдать правила пожарной безопасности и не доводить ситуацию до пожара.

Напомним, взрыв предотвратили пожарные в Алматы.