"Дом для всех". Как симбиоз культур стал гарантом мира в Казахстане. Документальный фильм
Посвящается 30-летию Ассамблеи народа Казахстана.
Сегодня, 19:25
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Сегодня, 19:25Сегодня, 19:25
103Фото: BaigeNews.kz
Много этносов сплоченных одной судьбой. Нынешний год проходит под эгидой 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, организации, которая стала одним из главных символов сплоченности жителей нашей страны. Во всех регионах сегодня работают около тысячи этнокультурных центров. С чего начиналась их история? Как сегодня живут участники таких объединений? И чего они ждут от предстоящей XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента? Смотрите в новом документальном фильме BaigeNews.kz - "Дом для всех".
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