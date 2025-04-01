Много этносов сплоченных одной судьбой. Нынешний год проходит под эгидой 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, организации, которая стала одним из главных символов сплоченности жителей нашей страны. Во всех регионах сегодня работают около тысячи этнокультурных центров. С чего начиналась их история? Как сегодня живут участники таких объединений? И чего они ждут от предстоящей XXXIV сессии Ассамблеи народа Казахстана с участием Президента? Смотрите в новом документальном фильме BaigeNews.kz - "Дом для всех".