Дом Барби продают за 290 млн рублей в России
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В Краснодарском крае выставили на продажу точную копию дома Барби. Жилище площадью 570 квадратных метров и участок 12 соток надеются реализовать за 290 миллионов рублей (1,55 миллиарда тенге), передаёт BaigeNews.kz.
В коттедже будут три этажа, пять комнат.
"B прoдаже дoм Бaрби! Исполни мечту свoей дeвушки и стaнь coбcтвeнникoм даннoгo пpoeктa! Большой дом утoпaет в зелени и имеет потряcaющий вид на мoрe. Идeaльно подoйдёт для cдaчи, окупаeмocть cocтaвит oколo шести лет. Проeкт в пpоцесce оcуществлeния. На территории находится бассейн, баня, шезлонги и зона отдыха", - сказано в объявлении.
В плане транспортной доступности - асфальтированная дорога, остановка общественного транспорта, железнодорожная станция. Инфраструктура: магазин, аптека, детский сад, школа.
Расстояние до центра города - 29 километров.
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