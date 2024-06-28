В Краснодарском крае выставили на продажу точную копию дома Барби. Жилище площадью 570 квадратных метров и участок 12 соток надеются реализовать за 290 миллионов рублей (1,55 миллиарда тенге), передаёт BaigeNews.kz.

В коттедже будут три этажа, пять комнат.

"B прoдаже дoм Бaрби! Исполни мечту свoей дeвушки и стaнь coбcтвeнникoм даннoгo пpoeктa! Большой дом утoпaет в зелени и имеет потряcaющий вид на мoрe. Идeaльно подoйдёт для cдaчи, окупаeмocть cocтaвит oколo шести лет. Проeкт в пpоцесce оcуществлeния. На территории находится бассейн, баня, шезлонги и зона отдыха", - сказано в объявлении.

В плане транспортной доступности - асфальтированная дорога, остановка общественного транспорта, железнодорожная станция. Инфраструктура: магазин, аптека, детский сад, школа.

Расстояние до центра города - 29 километров.