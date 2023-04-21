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Должностных лица "Озенмунайгаза" и "БерАли Мангистау Company" подозревают в хищениях
Расследование по фактам хищений в АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" проводят в Мангистауской области. Должностных лиц обеих компаний подозревают в хищениях в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".
Как уточнили в департаменте экономических расследований по Мангистауской области, на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "Казмунайгаз" (Озенмунайгаз) проводятся несколько досудебных расследований. В частности, в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путём фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искажённых сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия.
Кроме того, ведётся следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных для выполнения работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.
"Установлено, что руководитель ТОО "БерАли Мангистау Company" заключил договоры с близкими родственниками якобы на аренду спецтехники. На самом деле полученные средства в размере 248 миллионов тенге обналичены и присвоены. Указанными действиями руководство ТОО причинило ущерб не только государству, но и работникам компании. Обналиченные денежные средства могли быть направлены на развитие компании, улучшение условий труда работников, в том числе, повышение заработной платы. В совокупности данные обстоятельства вызвали недовольство среди простых сотрудников компании. Данные факты проверяются в рамках расследования, иная информация в порядке статьи 201 УПК РК разглашению не подлежит", - отметили в департаменте экономических расследований.
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