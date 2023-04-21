Должностных лица "Озенмунайгаза" и "БерАли Мангистау Company" подозревают в хищениях

Расследование по фактам хищений в АО "Озенмунайгаз" и ТОО "БерАли Мангистау Company" проводят в Мангистауской области. Должностных лиц обеих компаний подозревают в хищениях в особо крупных размерах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИА "Казинформ".

Как уточнили в департаменте экономических расследований по Мангистауской области, на основании многочисленных обращений жителей Жанаозена по фактам коррупции и хищений в системе АО "Казмунайгаз" (Озенмунайгаз) проводятся несколько досудебных расследований. В частности, в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" по факту хищения путём фиктивной установки новых насосно-компрессорных труб с отражением искажённых сведений в бухгалтерской и иной официальной документации предприятия.

Кроме того, ведётся следствие в отношении должностных лиц АО "Озенмунайгаз" и руководства ТОО "БерАли Мангистау Company" по подозрению в хищении средств в особо крупных размерах, предназначенных для выполнения работ по ремонту нефтедобывающих скважин в 2022 году.