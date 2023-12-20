Должностных лиц оштрафовали на 8,6 млн тенге за плохие дороги в области Жетысу

Полиция наказала 249 должностных лиц в области Жетысу за игнорирование требований по надлежащему содержанию дорог, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Стражи порядка тщательно проверяют состояние дорожного полотна в регионе. По выявленным недостаткам в дорожные организации с начала года направлено 1 360 предписаний.

"Обследованию подвергаются дороги общего пользования. За невыполнение требований по содержанию автомобильных дорог 249 должностных лиц привлечены к адмответственности с наложением штрафных санкций на общую сумму 8,6 миллиона тенге. Кроме того, за недоработки в улично-дорожной сети наказаны руководители ЖКХ ряда районов", – сообщил начальник Управления административной полиции ДП Жетысу Диас Айнакулов.

С начала года в регионе установлено 2 081 дорожный знак, 24 светофора, 24 билборда, 92 искусственных неровностей. Обустроено 6,9 километра уличного освещения и 45,4 километра тротуаров.