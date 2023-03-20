Должностные лица управления экологии Алматы осуждены за коррупцию

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Приговором суда №2 Медеуского района города Алматы за получение взятки (статья 366 УК) осужден вр.и.о. заместителя руководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы Мурат Жексембаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.

Бывшему чиновнику назначено наказание в виде штрафа в сумме 96 миллионов тенге (30-тикратный размер взятки).

"За дачу взятки (статья 367 УК) также приговорены к штрафам в сумме более 73 и 64 миллионов тенге руководители ТОО "Экосервис-С" Беркинбаев Г. и ТОО "Компания Стройтекс" Мапаев А. За посредничество во взяточничестве (сстатья 368 УК) менеджер ТОО "Eco Almaty" Рахым Б. к штрафу в размере 32 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Общая сумма штрафа для осужденных составила более 265 миллионов тенге.

Осуждённые пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и субъектах квазигосударственного сектора.

"Должностное лицо Управления экологии и окружающей среды Жексембаев М. путем обмана и злоупотребления доверием получил от представителя ТОО "Реннесанс плюс" Беркинбаева Г. денежные средства около пяти миллионов тенге за предоставление земельных участков на территории жилых комплексов города Алматы для сбора и сортировки твердо-бытовых отходов. Жексембаев М. также получил взятку в размере более 3 миллионов тенге от директора ТОО "Компания Стройтекс" Мапаева А. через посредника Рахым Б. за общее покровительство по ранее заключенному договору о государственных закупках на разработку ПСД административного здания Управления экологии и окружающей среды города Алматы", - сообщили в Антикоррупционной службе.

В соответствии со статьей 41 УК РК, при неуплате штрафа в установленные сроки, мера наказания заменяется на лишение свободы.

Приговор суда ещё не вступил в законную силу.