Чиновники сферы образования осуждены за хищение 134 млн тенге в Алматинской области

В Илийском районном суде Алматинской области рассмотрено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере (п.2) ч.4 ст.190 УК) в отношении восьмерых подсудимых, шестеро из которых являлись должностными лицами Государственного учреждения "Управление образования Алматинской области", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на

Должностные лица наказаны за хищение бюджетных средств путем заключения фиктивных договоров

"В декабре 2022 года подсудимые по предварительному сговору предоставили фиктивные документы о регистрации детских садов, которые в последующем признаны соответствующими требованиям Правил и включены в перечень дошкольных организаций.



Далее, в январе 2023 года Илийским районным отделом образования и этими детскими садами заключены договора на оказание услуг по государственному образовательному заказу, по условиям которого их деятельность финансировалась государством путем ежемесячных выплат на оказание услуг по дошкольному воспитанию и обучению", - говорится в сообщении.

Таким образом Илийскому районному отделу образования причинен ущерб в особо крупном размере на сумму свыше 134 млн тенге.