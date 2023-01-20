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  • Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тысяч долларов
pixabay.com Сегодня, 10:49
180
Сегодня, 10:49
180
Фото: pixabay.com

Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тысяч долларов

Столичный суд оставил без изменений приговор пяти мошенникам, пытавшимся "продать" должность акима Актобе за 500 тысяч долларов и замакима области за 250 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда.

"Установлено, что К., находясь в городе Актобе, позвонив потерпевшим и представившись им помощником вымышленных персонажей, т.е. высокопоставленных чиновников из администрации президента РК, рассказал, что президент страны после "январских событий" собирает новую команду из перспективных молодых руководителей. Затем организовал встречу потерпевших в дорогих отелях столицы для обсуждения вопроса по назначению их на высокопоставленные должности — акимом города Актобе и заместителем акима Актюбинской области", — говорится в сообщении. 

Как уточнили в суде, роль высокопоставленных чиновников от имени "С." по первому эпизоду и "К." по второму эпизоду выполняли двое участников преступления Т. и Б., которые приезжали на встречу в дорогие отели Астаны на арендованных автомобилях представительских классов в сопровождении нанятых телохранителей.

"Участник Б., представляясь их водителем, получил 250 000 долларов США от потерпевшего по первому эпизоду. Ещё один участник М. по поручению К. оказал пособничество в аренде посуточной квартиры для них, организации перелётов из других городов, аренде автомобилей представительских классов, а также нанимал двух телохранителей", — говорится в деле. 

4 марта 2022 года Б. при получении 300 000 тенге и муляжа денежных средств в размере 28 миллионов тенге от потерпевшего по второму эпизоду был задержан сотрудниками полиции и был задержан. 

С учётом разграничения роли каждого и наличия малолетних детей, суд назначил наказание от пяти до семи лет лишения свободы, пособнику, способствовавшему раскрытию преступления, дали пять лет условно.

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#суд #приговор #мошенничество #Аким #Актобе
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:49
180
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