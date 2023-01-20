Должности акима и замакима Актобе мошенники "продали" за 500 и 250 тысяч долларов

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Столичный суд оставил без изменений приговор пяти мошенникам, пытавшимся "продать" должность акима Актобе за 500 тысяч долларов и замакима области за 250 тысяч долларов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт суда.

"Установлено, что К., находясь в городе Актобе, позвонив потерпевшим и представившись им помощником вымышленных персонажей, т.е. высокопоставленных чиновников из администрации президента РК, рассказал, что президент страны после "январских событий" собирает новую команду из перспективных молодых руководителей. Затем организовал встречу потерпевших в дорогих отелях столицы для обсуждения вопроса по назначению их на высокопоставленные должности — акимом города Актобе и заместителем акима Актюбинской области", — говорится в сообщении.

Как уточнили в суде, роль высокопоставленных чиновников от имени "С." по первому эпизоду и "К." по второму эпизоду выполняли двое участников преступления Т. и Б., которые приезжали на встречу в дорогие отели Астаны на арендованных автомобилях представительских классов в сопровождении нанятых телохранителей.