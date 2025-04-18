Должники расплачиваются автомобилями в Караганде
Власти взялись за должников всерьёз.
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В Караганде неплательщики начали расплачиваться не деньгами, а автомобилями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Пять машин отправились на штрафстоянку после рейда, проведённого патрульной полицией совместно с частными судебными исполнителями.
Власти взялись за должников всерьёз - и на этот раз не ограничились предупреждениями. Владельцы машин, накопившие долги по кредитам и штрафам, лишились своих "железных коней" прямо на улицах города.
В чёрном списке оказались авто марок Kia, Toyota, Lexus и Hyundai. И если у кого-то долги исчислялись десятками тысяч тенге, то другие "рекордсмены" задолжали миллионы.
Так, минимальный долг - 58 тысяч тенге - стал причиной изъятия Kia. А вот владелец Toyota отличился особенно: его счёт перед финансовой организацией перевалил за 12 миллионов тенге. Lexus оказался "богат" на штрафы за нарушения ПДД - на сумму 176 940 тенге, а у Hyundai эта цифра составила 216 260 тенге.
По словам полицейских, такие рейды будут проходить регулярно.
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