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Должники по алиментам скрыли свои доходы на 73 млн тенге в Мангистауской области

Сегодня, 15:44
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 15:44
Сегодня, 15:44
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Фото: baigenews.kz

Прокурорами установлены 13 должников по алиментам, сокрывших сведения о доходах на общую сумму 73,3 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

“В частности, должник по алиментам "А" в период 2023-2024 г.г. внес на свой личный счет букмекерской конторы 45,7 млн. тенге для совершения ставок.

При этом, в целях создания видимости исполнения своих обязательств должник "А" формально устроился на работу с заработной платой 85 тыс. тенге, тогда как сумма его задолженности по исполнительному производству составляла 2,5 млн. тенге”, - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по ст.139 УК РК (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).

“С начала текущего года по инициативе прокуроров начаты досудебные расследования в отношении 21 должника, по 13 делам состоялись приговоры суда, остальные находятся на стадии расследования”, - отметили в прокуратуре.

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