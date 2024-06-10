Должники по алиментам скрыли свои доходы на 73 млн тенге в Мангистауской области

Прокурорами установлены 13 должников по алиментам, сокрывших сведения о доходах на общую сумму 73,3 млн. тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру Мангистауской области.

“В частности, должник по алиментам "А" в период 2023-2024 г.г. внес на свой личный счет букмекерской конторы 45,7 млн. тенге для совершения ставок. При этом, в целях создания видимости исполнения своих обязательств должник "А" формально устроился на работу с заработной платой 85 тыс. тенге, тогда как сумма его задолженности по исполнительному производству составляла 2,5 млн. тенге”, - говорится в сообщении.

По данному факту прокуратурой начато досудебное расследование по ст.139 УК РК (неисполнение обязанностей по уплате средств на содержание детей).