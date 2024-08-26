Должникам разрешили выезжать из Казахстана

Казахстанцам с долгами и просроченными кредитами разрешили выезжать за границу. Заёмщики, которым утвердили план восстановления платёжеспособности, могут свободно путешествовать по миру, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Норма начала действовать 20 августа.

Процедура восстановления платёжеспособности позволяет получить отсрочку по уплате долгов на пять лет. При этом в отличие от банкротства, у неё меньше ограничений.

Ранее на протяжении всего этого срока должнику было запрещено покидать страну. Теперь же ограничение на выезд за границу действует только во время составления плана восстановления платёжеспособности. Длится оно около двух месяцев.

В Комитете госдоходов объясняют, что такие послабления позволят большему числу казахстанцев обратиться за помощью в стабилизации финансового положения.



