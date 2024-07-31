Должника по алиментам и штрафам на 153 млн выявили в Туркестане

Сотрудники патрульной полиции УП города Туркестан, посредством программы “Қорғау – опасный водитель”, ежедневно проводят оперативно-профилактические мероприятия на территории областного центра, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе несения службы стражи порядка получили сигнал на автомобиль Ravon Nexia R3 по улице С.Кожанова, с задолженностью – 153 млн тенге.

Как выяснилось, из 153-х миллионов водитель задолжал 700 тысяч тенге штрафов за нарушение правил дорожного движения. Большинство из них – нарушение правил платных дорог, превышение скорости, стоянка в неустановленных местах и другие правонарушения.

Остальное – задолженность перед банком и алименты. Полицейские провели с водителем автомобиля разъяснительную работу о необходимости своевременной оплаты задолженностей.

Автотранспорт водворен на штрафстоянку.

Стоит отметить, что за последний месяц туркестанская полиция с помощью программу “Қорғау” выявила около 100 автомобилей с неоплаченными штрафами и задолженностями.

Работа в этом направлении будет продолжена и в дальнейшем.





