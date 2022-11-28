Должника оштрафовали за наезд на судисполнителя в Костанае

В Костанае суд назначил штраф гражданину, который на автомашине Nissan совершил наезд на судебного исполнителя и скрылся, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщалось , что инцидент произошёл 5 октября в Костанае. Судебный исполнитель вызвала повесткой должника. Взыскателями долга являются два человека, один из них пенсионер.

"Должник подъехал на своей машине, которую я должна была изъять. Ранее я его уведомляла, давала возможность реализовать авто самостоятельно и провести оценку. Он обязался, что всё сделает, и написал сохранную расписку. Но сроки истекли, должник проигнорировал меня, и я вызвала его официально повесткой. Он прибыл к моему офису, я ему сообщила, что машину изымаю для оценки и дальнейших действий. При этом вызвала "102" для сопровождения авто. Как только должник услышал, что я вызвала полицию, сел за руль своего авто. Я пыталась с ним поговорить, и когда обходила его машину, он дважды совершил на меня наезд задним бампером", - рассказала изданию tobolinfo.kz судебный исполнитель Владислава Петраш. По её словам, должник скрылся с места происшествия. Инцидент зафиксировала камера видеонаблюдения.

По данному факту было заведено два административных дела (Нарушение водителями транспортных средств ПДД, повлёкшее причинение потерпевшему лёгкого вреда здоровью) и (Оставление водителем в нарушение ПДД места ДТП, участником которого он являлся).

Специализированный суд по административным правонарушениям Костаная рассмотрел их и назначил виновнику ДТП штраф в размере192 969 тенге. Постановление суда в законную силу не вступило.