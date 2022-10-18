Должник совершил наезд на костанайского судебного исполнителя и скрылся

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Находясь на работе, девушка получила телесные повреждения от своего должника. По ее словам, полиция никак не отреагировала на это, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на tobolinfo.kz.

"Похоже, меня надо было убить, чтобы полицейские приехали сразу по вызову и приняли меры в отношении должника, совершившего на меня наезд на автомобиле, который я хотела изъять в рамках исполнительного производства", - рассказала Владислава Петраш.

5 октября она вызвала повесткой должника, взыскателями долга являются два человека, один из них пенсионер.

"Должник подъехал на своей машине, которую я должна была изъять. Ранее я его уведомляла, давала возможность реализовать авто самостоятельно и провести оценку. Он обязался, что все сделает, и написал сохранную расписку. Но сроки истекли, должник проигнорировал меня, и я вызвала его официально повесткой. Он прибыл к моему офису, я ему сообщила, что машину изымаю для оценки и дальнейших действий. При этом вызвала "102" для сопровождения авто. Как только должник услышал, что я вызвала полицию, сел за руль своего авто. Я пыталась с ним поговорить, и когда обходила его машину, он дважды совершил на меня наезд задним бампером", - информирует судебный исполнитель.

Должник, наехав задним движением на девушку, скрылся с места происшествия. Все это, по ее словам, зафиксировано на видео.

"Я в этот день четыре раза вызывала полицию, но она так и не приехала. Прибыли полицейские к 17 часам, когда закинула жалобу на "102". Почему такое отношение в людям, которые работают в рамках правового поля и исполняют судебные решения?" - вопрошает девушка.

Владислава Петраш возмущена тем, что полиция так и не задержала водителя, который нарушил ПДД, прежде всего повредил ей здоровье, имеется судебно-медицинская экспертиза, не взяла с нее объяснений, а также не зарегистрировала дело в ЕРДР.