Должник пытался скрыться на авто от полиции в Туркестане
Попытка оказалась безуспешной.
Сегодня, 19:45
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Сегодня, 19:45Сегодня, 19:45
165Фото: baigenews.kz
Сотрудники батальона патрульной полиции в Туркестане остановили автомобиль BMW 750 и с помощью программы “Қорғау” выяснили, что водитель имеет неоплаченную задолженность на четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Автолюбитель не подчинился законным требованиям стражей порядка остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться.
В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции остановили автомобиль и водворили его на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности.
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