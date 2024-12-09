  • 9 Декабря, 21:38
  • BAIGENEWS

Должник пытался скрыться на авто от полиции в Туркестане

Попытка оказалась безуспешной.

Сегодня, 19:45
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 19:45
Сегодня, 19:45
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Фото: baigenews.kz

Сотрудники батальона патрульной полиции в Туркестане остановили автомобиль BMW 750 и с помощью программы “Қорғау” выяснили, что водитель имеет неоплаченную задолженность на четыре миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz

Автолюбитель не подчинился законным требованиям стражей порядка остановиться, прибавил скорость и попытался скрыться.

В результате оперативно принятых мер сотрудники полиции остановили автомобиль и водворили его на штрафстоянку, а водителя привлекли к административной ответственности.

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