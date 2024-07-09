"Должен быть в разы дороже" - Карабаев о планах повысить тариф на платных дорогах

Министр транспорта Марат Карабаев прокомментировал свое предложение повысить тарифы на платных дорогах на 20%, передаёт BaigeNews.kz.

"Это касается всех платных дорог. Причем по каждой дороге будет разный процент повышения. В целом хочу сказать, что в Казахстане самые дешевые дороги – платность была внедрена в 2013 году и стоимость в 1 тенге с тех пор не пересматривалась", - заявил Марат Карабаев.

Судя по его словам, стоимость на отдельных участках может повыситься в два раза.

"Трасса "Астана-Боровое". Если сейчас проезд примерно стоит 220 тенге, то полагаю, что он должен быть в разы дороже, это шестиполосная дорога, полагаю, что не меньше 400 должно быть. Дороги в Алматы, Караганду еще не введены в эксплуатацию. Но в целом при вводе в эксплуатацию стоимость за километраж будет точно не 1 тенге, а порядка 3 тенге. Это вопрос, который мы сейчас обсуждаем", - добавил глава Минтранспорта.

Новые расценки могут ввести с 1 января 2025 года, если власти успеют наладить систему взымания платы. Если нет - то к весне 2025 года.