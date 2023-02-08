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inform.kz Сегодня, 17:05
167
Сегодня, 17:05
167
Фото: inform.kz

Доля валютных активов ЕНПФ снизилась в Казахстане

В Казахстане снизилась доля валютных активов единого накопительного пенсионного фонда в прошлом году. Об этом во время заседания в сенате сообщила заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

В этом году доля валютных активов составляет почти 28,5 процента. Ведомство планирует увеличить показатель до 30 процентов и поддерживать его в дальнейшем.

В целом, по словам Молдабековой, пенсионные активы ЕНПФ превысили 14 триллионов тенге, увеличившись в прошлом году на 1,6 триллиона тенге, или 12 процентов.

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#ЕНПФ #валютные активы #пенсионные активы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:05
167
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