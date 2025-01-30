В рамках налогово-бюджетной реформы заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин провёл совещание по усилению налогового администрирования, передаёт BaigeNews.kz.

Одним из шагов реформы фискальной системы является борьба с теневой экономикой, подрывающей устойчивость экономического развития. Как отметил на совещании вице-министр финансов Ержан Биржанов, за последние 5 лет доля ненаблюдаемой экономики в ВВП Казахстана снижается: с 23,69% в 2019 году до 17,52% в 2023. В основном благодаря поэтапному переходу на безналичные платежи.

Наиболее высокая доля теневой экономики остается в оптовой и розничной торговле (3,53%), здравоохранении (2,04%), сельском, лесном и рыбном хозяйстве (1,96%), строительстве (1,92%), образовании (1,49%).

"Решение многолетней проблемы существования теневой экономики мы видим через фискальную реформу с участием отраслевых, судебных, надзорных госорганов. Чтобы совместно участвовать в выявлении злоупотреблений, которые приводят к потере ресурсов государства", — отметил Ержан Биржанов.

На 2025 год стоит задача снижения показателя ненаблюдаемой экономики до 15% к ВВП. Для этого министерство финансов предлагает проблемные отраслевые вопросы, замедляющие вывод отрасли из тени, включить, как KPI в планы развития госорганов.

"Планы развития госорганов надо рассматривать под новым углом зрения, с сервисным подходом и оцифровкой отраслей. Это позволит уйти от формального подхода к исполнению запланированных в рамках Комплексного плана мероприятий по противодействию теневой экономике. Предлагаем госорганам включить в планы развития своих ведомств на 2025-2027 годы KPI с мерами по противодействию теневой экономике", — отметил он.

Также на совещании озвучены рекомендации МВФ по устранению ограничений по банковской тайне при пересмотре Налогового кодекса. В рамках усиления налогового администрирования предложено изменить методику расчёта доли теневой экономики к ВВП, усилить оцифровку отраслей, особенно с высокой долей тени. На смену прежнему Комплексному плану мероприятий по противодействию теневой экономике 5 отраслевых госорганов с низкими показателями борьбы разработают свои дорожные карты с подходами и действиями.

У других госорганов KPI с мерами по противодействию теневой экономике будут включены в отраслевые планы развития ведомств. Министерство финансов, как координирующий и контролирующий всю комплексную работу правительства в этом направлении, будет усиливать свои функции по контролю за теневой экономикой.

Все подходы, шаги и мероприятия госорганов по снижению теневой экономики будут собраны в дорожную карту. Также Серик Жумангарин поставил задачу перед министерством финансов вместе с министерством юстиции, отраслевыми госорганами и НПП "Атамекен" разработать предложения по повышению эффективности налоговых проверок и контроля, выработать предложения по дальнейшему снижению доли теневой экономики.