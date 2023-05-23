Доля стариков и детей превысила 42% в Казахстане

Фото: pixabay.com

В Казахстане растёт демографическкая нагрузка. На каждую тысячу трудоспособных граждан в стране приходится 740 пожилых и детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Доля стариков и детей превысила 42 процента.

Аналитики отмечают, если проследить эволюцию главного индикатора демографической нагрузки с 2018-го, мы увидим, что показатель стабильно рос каждый год.

"Пять лет назад коэффициент был на уровне 687 - на 53 меньше, чем в этом году. Это расчётные данные, представленные на основе крупных возрастных групп населения. Фактически "экономических иждивенцев" в стране, скорее всего, на самом деле больше, чем 740 на каждую тысячу. По существующей методологии дети в возрасте от 16 лет уже относятся к трудоспособному населению, хотя мало кто в этом возрасте может самостоятельно себя содержать. Кроме того, эта цифра, возможно, была бы иной, если бы была учтена та часть пожилых, которые продолжают работать, несмотря на фактическое наступление пенсионного возраста", - говорится в обзоре.

Основной вклад в рост показателя вносит коэффициент "детской" демографической нагрузки. В начале 2023 года на каждую тысячу взрослых в стране приходилось 542 ребёнка, а ещё в январе 2018-го их было всего 496. За последние пять лет численность детей в возрасте до 15 лет выросла с 5,1 миллиона до 6,2 миллиона человек. Отчасти этому способствовал беби-бум 2020-2021 годов.

В региональном разрезе демографические коэффициенты сильно отличаются от общереспубликанского уровня. Самая высокая нагрузка отмечена в южных и западных регионах. Антилидер — Туркестанская область, где на тысячу взрослых пришлось 886 детей и пожилых. Превысили 800 и показатели Кызылординской (819), Жамбылской (815) и Мангистауской (845) областей, а также Шымкента (811).

Значительно меньшие доли детей и пожилых статистики зафиксировали в мегаполисах: в Астане индикатор составил 625, в Алматы — 642. Это может быть связано с внутренними миграционными процессами: в крупных городах наблюдается приток взрослого трудоспособного населения из регионов.

К числу областей с невысокой демографической нагрузкой отнесены Северо-Казахстанская и Костанайская области с показателями 672 и 651 соответственно.