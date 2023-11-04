Доля отечественных товаров на полках казахстанских магазинов стабильно падает

За 2023 год доля российских продуктов на полках казахстанских магазинов увеличилась до 46%, а отечественных товаров уменьшилась с 43% до 38%, передаёт BaigeNews.kz. Об этом в своем выступлении на 18-м Международном Конвенте Мир торговли сообщил Иван Федяков, генеральный директор аналитического агентства INFOLine.

"Рубль просел, и стало более выгодно завозить товары из России. Два завода по производству сахара остановились в середине этого года в Казахстане, потому что не выдержали ценовой конкуренции с продукцией из России", - отметил эксперт.

Доля российских непродовольственных товаров на полках казахстанских магазинов сокращается и составляет в 2023 году 31%. При этом доля непродовольственных товаров из Китая за год выросла и составила 52%.

В 2023 году инфляция в Казахстане замедляется, но это происходит на фоне высоких цен на все категории товаров, которые выросли в течение 2022 года.

Экономика Казахстана в 2023 году восстанавливается и начинает показывать устойчивость. Так, в течение первого полугодия рост экономики Казахстана составил 5%. Это рекордный показатель за последние 10 лет. Прирост розничного товарооборота превысил 8%.

В то же время растет показатель обеспеченности казахстанских городов современными розничными форматами торговли. Так, в Астане на душу населения приходится больше продуктовых торговых объектов, чем в Москве и Санкт-Петербурге.