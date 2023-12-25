Доля МСБ в структуре экономики Казахстана составила 36,4%

По итогам 6 месяцев текущего года, доля малого и среднего бизнеса (МСБ) во внутреннем валовом продукте (ВВП) страны достигла 36,4%, а количество занятых в МСБ граждан выросло на 500 тысяч – до 4,3 млн человек, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Аналитики обратили внимание на меры Правительства, направленные на всемерную поддержку секторов МСБ и обрабатывающую промышленность. Так, согласно планам до конца текущего года, в эксплуатацию будет введен 291 проект в несырьевых секторах на сумму 1,6 трлн тенге, из них в обрабатывающей промышленности — 170 проектов на сумму более 800 млрд тенге. В следующем году планируется ввести более 400 проектов на сумму 4,6 трлн тенге.

В рамках Закона "О промышленной политике" запущен механизм обеспечения сырьем отечественных переработчиков по цене ниже биржевых. За 10 месяцев 2023 года рост переработки алюминия в РК составил 20% (с 34,1 до 41 тысяч тонн), а меди — 4% (с 6,1 до 6,4 тысяч тонн). Усиливаются и обязательства крупного бизнеса по поддержке переработчиков: создаются пояса МСБ, регулируются закупки недропользователей, а также встречные обязательства в рамках мер стимулирования.

"Ожидается, что рост производства в реальном секторе будет способствовать развитию сектора услуг, который будет составлять 52%–55% ВВП. Активность в отраслях будет обеспечиваться также развитием МСБ за счет оказания государством финансовой и нефинансовой поддержки", - делают прогноз финансовые аналитики.

В этому году при поддержке холдинга "Байтерек" бизнесу оказана помощь в размере 2,3 трлн тенге.

В числе благоприятных мер – улучшение условий по государственной программе поддержки предпринимательства "Экономика простых вещей", в рамках которой включены дополнительные виды обрабатывающей промышленности; определен перечень из 20 ключевых секторов экономики, по которым срок субсидирования продлен до 7 лет; внедрены дополнительные меры поддержки для субъектов социального предпринимательства и другое.

Значительный вес в ВВП РК также имеют такие сегменты реального сектора экономики как транспортно-логистическая сфера (6,2% по итогам 2022 года), строительство (5,3%), АПК (5,2%), телекоммуникации (почти 2%) и прочее.

Напомним, ранее Президент Касым-Жомарт Токаев поставил перед Правительством страны задачу удвоить экономику Казахстана до 450 млрд долларов к 2029 году.