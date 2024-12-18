Принятые меры поддержки отечественных товаропроизводителей позволили увеличить долю малого и среднего бизнеса в экономике РК на 1,8% и на сегодня она составляет 38,2%, передаёт BaigeNews.kz. На 1 декабря количество действующих субъектов МСБ увеличилось на 1,5%, превысив 2 млн предприятий. Всего в данном секторе обеспечена занятость свыше 4,2 млн казахстанцев. При этом объем выпуска продукции субъектами малого и среднего бизнеса за 2 квартал 2024 года увеличился на 19,1% и составил 34,2 трлн тенге.

Отметим, правительством в текущем году принят ряд мер по поддержке отечественных товаропроизводителей с акцентом на дальнейшее укрупнение предприятий и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Одной из таких мер является ограничение доступа иностранных потенциальных поставщиков к участию в государственных закупках и закупках квазигосударственных компаний товаров, работ и услуг. Перечень в т.г. расширен более чем в 3 раза — до 4 536 наименований. В результате этого только за 9 месяцев 2024 года объем закупа товаров, работ и услуг субъектами мониторинга составил 21,2 трлн тенге, в том числе внутристрановая ценность достигла 11 трлн тенге или 51,8%. За 11 месяцев года сумма договоров, заключенных с отечественными товаропроизводителями, выросла на 34,4% и составила 372,9 млрд тенге. По офтейк-контрактам объемы выросли в 14 раз, до 134 млрд тенге. Между недропользователями по твердым полезным ископаемым и ОТП заключено 248 долгосрочных договоров на общую сумму 111,1 млрд тенге и 42 офтейк-контракта на 27,8 млрд тенге. Для сравнения: за аналогичный период 2023 года было заключено 35 долгосрочных договоров на 47,5 млрд тенге и 10 офтейк-контрактов на общую сумму 4,8 млрд тенге. Индикатор по доле внутристрановой ценности в закупках работ и услуг недропользователей по твердым полезным ископаемым по итогам 2024 года определен на уровне 81%; в планах на 2025 год — довести его до 82%.

В текущем году утверждены новые Правила осуществления государственных закупок. В Правилах, согласно Закону "О государственных закупках" от 1 июля 2024 г., опыт работы будет учитываться по договорам, выполненным в рамках государственных закупок, и иным договорам, сведения о которых содержатся в информационных системах государственных органов. Субподрядчики должны подтверждать соответствие квалификационным требованиям документами по опыту на выполняемые ими виды работ, услуг. Законодательные изменения касаются сроков проведения конкурса и подачи заявок. Срок подачи сокращен с 15 до 5 рабочих дней. Правила вводятся в действие с 1 января 2025 года.

Государственная поддержка экспортеров в Казахстане достигла нового уровня: бизнес получил компенсацию затрат на сумму 6,3 млрд тенге. Особое внимание уделяется диверсификации отраслей, что способствует расширению экспортного потенциала страны. Лидерами по количеству одобренных заявок стали Костанайская область, г. Алматы, Алматинская и Карагандинская области. Всего порядка 500 компаний в т.г. получили различные меры поддержки, такие как участие в программе экспортной акселерации, вывод на платформу Alibaba.com, участие в выставках и торгово-экономических миссиях, возмещение затрат и др. Из них более 90% являются субъектами МСБ и представляют пищевую отрасль страны.

В рамках подписанного Президентом Закона по вопросам ведения бизнеса в т.г. пересмотрена система государственного контроля и надзора с переходом от проверок к профилактическим мероприятиям. Проведена автоматизация системы управления рисками 66 сфер. В целях улучшения бизнес-климата и снижения административных барьеров продолжается работа по внедрению регулирования "с чистого листа". Проанализированы акты регионального значения и выявлено порядка 1 тыс. необоснованных требований к бизнесу. Акиматами ведется работа по их исключению.

Также в этом году запущен реестр обязательных требований для предпринимательства, особенностью которого является освобождение предпринимателей от административной ответственности за нарушение требований, исключенных из реестра и не отмененных в срок.

Важным шагом стало принятие инициированной Президентом Комплексной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, объединившей инструменты двух программ: "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". В целях создания сильных и конкурентоспособных предприятий предусмотрено оказание поддержки эффективным проектам. Наряду с этим распределение бюджета для субсидирования новых проектов осуществляется преимущественно среди предприятий в сфере обрабатывающей промышленности (порядка 50%).

Предусмотрен дифференцированный метод субсидирования проектов МСП с поэтапным переходом на рыночные условия. Расширен инструмент гарантирования по кредитам: увеличены суммы гарантий до 3,5 млрд тенге и предоставлена возможность для субъектов бизнеса получить гарантирование на рыночных условиях по суммам кредита свыше 1 млрд тенге. Всего в т.г. просубсидировано 14,5 тыс. проектов на общую сумму кредитов 840,5 млрд тенге, сумма выплаченных субсидий составила 226,2 млрд тенге. Предоставлены гарантии по 7,3 тыс. проектам на сумму кредитов 241,2 млрд тенге. Еще одним инструментом поддержки МСБ стало синдицированное кредитование, которое предполагает финансирование крупных проектов до 15 млрд тенге одновременно несколькими банками.

Расширены условия предоставления облигационных займов: предприниматель-эмитент при выпуске облигации может получить субсидирование ставки купонного вознаграждения и привлечь финансирование под 6% сроком до 5 лет на сумму до 5 млрд тенге.

Для развития социального предпринимательства в этом году внедрены государственные гранты до 5 млн тенге и субсидирование процентной ставки по кредитам до 1,5 млрд тенге по ставке 7% без отраслевых ограничений.