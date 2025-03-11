В Казахстане доля молодежи в науке достигла 46%. Олжас Бектенов поручил активнее развивать университетские научные исследования для привлечения молодых специалистов, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании Правительства по вопросам развития и цифровизации науки отмечены результаты последовательной работы по развитию данной сферы.

С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 2024 году был принят новый Закон "О науке и технологической политике".



Кроме того, для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы.

Особое внимание уделено социальной поддержке ученых. Премьер-министр отметил важность привлечения молодых специалистов в научную среду.