Доля молодежи в науке Казахстана достигла 46%
Сегодня, 11:42
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Сегодня, 11:42Сегодня, 11:42
74Фото: pixabay.com
В Казахстане доля молодежи в науке достигла 46%. Олжас Бектенов поручил активнее развивать университетские научные исследования для привлечения молодых специалистов, передаёт BaigeNews.kz.
На заседании Правительства по вопросам развития и цифровизации науки отмечены результаты последовательной работы по развитию данной сферы.
С целью межотраслевой координации научной, научно-технической и инновационной деятельности в 2024 году был принят новый Закон "О науке и технологической политике".
Кроме того, для стимулирования инвестиций бизнеса в науку с 1 января 2025 года введены налоговые льготы.
Особое внимание уделено социальной поддержке ученых. Премьер-министр отметил важность привлечения молодых специалистов в научную среду.
"Ученые, занимающиеся фундаментальными исследованиями по приоритетным направлениям науки, получают прямое финансирование. Ежегодно более 250 молодых ученых проходят стажировки в ведущих научных центрах мира. Увеличивается количество образовательных грантов на обучение по программам докторантуры. Заметно выросла доля молодежи в науке, на сегодня она составляет 46%. Для дальнейшего привлечения молодежи в науку необходимо активнее развивать университетские научные исследования", — подчеркнул Олжас Бектенов.
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