Под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек". Руководитель правительства проинформирован о результатах инвестиционной и финансовой деятельности холдинга и его дочерних организаций за 2024 год, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель правления НУХ "Байтерек" Рустам Карагойшин доложил о принятых мерах по финансированию несырьевого сектора экономики на общую сумму 4,09 трлн тенге. По сравнению с предыдущим годом объём поддержки увеличился на 52%. Всего охвачено порядка 58 тыс. частных компаний и организаций, не относящихся к субъектам квазигосударственного сектора. В результате увеличения мер господдержки в регионах создано более 6 тыс. новых рабочих мест. Производителями выпущено продукции и оказано услуг на сумму 7,3 трлн тенге. При этом объём экспорта вырос более чем на треть и достиг свыше 1,046 трлн тенге.

Особое внимание уделено развитию агропромышленного комплекса страны. Посредством инструментов холдинга и его структур аграриями приобретено более 10,5 тыс. единиц сельхозтехники и оборудования. Кроме того, запущена программа финансирования весенне-полевых и уборочных работ за счёт привлечения облигационных займов на рыночных условиях. В целях развития "зелёной" экономики поддержано 3 проекта в области энергетики на сумму 14,5 млрд тенге.

Руководителю правительства доложено о принятых мерах по увеличению доли внутристрановой ценности в закупках товаров, работ и услуг группы компаний АО "НУХ "Байтерек". В работах доля выросла с 97,9% в 2023 году до 99,9% в 2024, в услугах с 94% до 96%, в товарах с 3% до 48%. Общий объём закупок по группе компаний АО "НУХ "Байтерек" в прошлом году составил 54 млрд тенге. При этом у отечественных производителей товаров, работ и услуг закуплено на 46 млрд тенге, или 85%.