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Дольщиков вновь обманули в Астане: В полиции сделали заявление

Сегодня, 17:48
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baigenews.kz Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: baigenews.kz

Недобросовестный застройщик продолжает привлекать средства дольщиков в Астане, передаёт BaigeNews.kz`.

"Несмотря на приостановление строительства жилого комплекса Ayana Plaza, застройщик продолжает незаконно привлекать средства граждан под предлогом продажи квартир. Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Kaztelematica", ТОО "Kaztelematica group" и ТОО "Building company" по факту мошенничества, заключающегося в обманном завладении денежными средствами дольщиков, предназначенными для строительства жилого комплекса Ayana Plaza", - сообщили в МВД.

С заявлением в полицию обратилось 110 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что количество пострадавших значительно превышает эту цифру.

"Для недопущения новой волны обманутых дольщиков настоятельно рекомендуем не вкладывать деньги в строительство вышеуказанного жилого комплекса. Граждан, пострадавших от действий руководителей указанных компаний, просим обратиться в ДП Астаны по адресу: улица Сейфуллина, 37", - сказано в сообщении.

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