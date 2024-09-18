Дольщиков вновь обманули в Астане: В полиции сделали заявление
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Недобросовестный застройщик продолжает привлекать средства дольщиков в Астане, передаёт BaigeNews.kz`.
"Несмотря на приостановление строительства жилого комплекса Ayana Plaza, застройщик продолжает незаконно привлекать средства граждан под предлогом продажи квартир. Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Kaztelematica", ТОО "Kaztelematica group" и ТОО "Building company" по факту мошенничества, заключающегося в обманном завладении денежными средствами дольщиков, предназначенными для строительства жилого комплекса Ayana Plaza", - сообщили в МВД.
С заявлением в полицию обратилось 110 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что количество пострадавших значительно превышает эту цифру.
"Для недопущения новой волны обманутых дольщиков настоятельно рекомендуем не вкладывать деньги в строительство вышеуказанного жилого комплекса. Граждан, пострадавших от действий руководителей указанных компаний, просим обратиться в ДП Астаны по адресу: улица Сейфуллина, 37", - сказано в сообщении.
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