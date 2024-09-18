Дольщиков вновь обманули в Астане: В полиции сделали заявление

Недобросовестный застройщик продолжает привлекать средства дольщиков в Астане, передаёт BaigeNews.kz`.

"Несмотря на приостановление строительства жилого комплекса Ayana Plaza, застройщик продолжает незаконно привлекать средства граждан под предлогом продажи квартир. Столичная полиция расследует уголовное дело в отношении руководителей ТОО "Kaztelematica", ТОО "Kaztelematica group" и ТОО "Building company" по факту мошенничества, заключающегося в обманном завладении денежными средствами дольщиков, предназначенными для строительства жилого комплекса Ayana Plaza", - сообщили в МВД.

С заявлением в полицию обратилось 110 потерпевших. В ходе досудебного расследования установлено, что количество пострадавших значительно превышает эту цифру.