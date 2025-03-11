На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.

В пятницу утром цена за доллар в обменных пунктах страны варьировалась от 498 до 504 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 494,5-496,5 тенге, Астане – за 497-498 тенге, Шымкенте – за 494 тенге.

В Каскелене, Павлодаре, Талдыкоргане, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 497 тенге, Риддере – 495 тенге, Уральске – 501 тенге.