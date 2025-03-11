Доллар значительно подешевел в обменниках РК
После праздничных выходных.
Сегодня, 09:14
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Сегодня, 09:14Сегодня, 09:14
208Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.
В пятницу утром цена за доллар в обменных пунктах страны варьировалась от 498 до 504 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 494,5-496,5 тенге, Астане – за 497-498 тенге, Шымкенте – за 494 тенге.
В Каскелене, Павлодаре, Талдыкоргане, Экибастузе и Костанае "зеленый" стоит 497 тенге, Риддере – 495 тенге, Уральске – 501 тенге.
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