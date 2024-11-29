Доллар выше 500 это наша реальность - эксперт о будущем казахстанской валюты

Нельзя сказать, что новость об установлении базовой ставки на уровне 15,25% годовых с коридором +/- 1 процентных пункта удивила казахстанских экономистов. Но точно застала их врасплох. Журналист BaigeNews.kz выяснил, каких последствий ждать казахстанцам от резкого маневра Национального банка и вернется ли теперь доллар к прежним значениям.

Национальный банк пытается таким образом сдержать инфляцию, считает экономист Марат Каирленов. Но повышение процентной ставки приведет к укреплению курса казахстанской валюты, в том числе и к рублю. Пока еще у нашей страны есть резерв по укреплению тенге к рублю до условной нижней границы в 4,5 к одному.

"Одна гипотеза, что будет происходить прирост импорта товаров в нашу страну из России. С другой стороны, есть мнение, что приток будет не такой большой. Российская промышленность не сможет нарастить экспорт товаров в Казахстан, поскольку у нее проблемы с комплектующими, со стоимостью кредитных ресурсов, с доступностью трудовых и других ресурсов", - говорит Марат Каирленов.

Что касается снижения цены на нефть до 70 долларов за баррель, о которой говорят международные эксперты, экономист считает эту цифру предварительной. Пока ведь не ясно, как быстро США смогут нарастить добычу нефти. Дополнительно ожидаются три миллиона баррелей. Исходя из этого, повышение базовой ставки является разумным решением, по крайней мере, на ближайшие полгода.

"То, что ставку подняли сразу на 1% - это сигнал рынку, что, видимо, период снижения на какое-то время закончился. В целом ставки по кредитам тоже будут чуть-чуть подрастать. А в части ипотеки, знаете, она в основном же по госпрограммам. Думаю, сильно на нее ситуация не повлияет", - рассказал Марат Каирленов.

Почти вся ипотека в Казахстане - льготная, подтверждает финансовый аналитик Арман Бейсембаев. И она обычно не подвержена колебаниям рынка. Условно, если человек берет квартиру по программе "7-20-25", никто не будет повышать заявленные 7%.

"Вырастет не только доходность по депозитам, но и ставка по кредитам. То есть, когда вы повышаете базовую ставку, вы одновременно повышаете доходность по депозитам, что делает их более привлекательными. Люди вместо того, чтобы потратить эти деньги, будут больше склонны положить их на счет и не оформлять невыгодный займ", - говорит эксперт.

Базовая ставка повышается для роста привлекательности активов в национальной валюте, объясняет финансовый аналитик. Вкладывать в тенге становится выгоднее, доходность растет. Теоретически это может привести к росту спроса на активы, а значит и некоторое укрепление курса. Именно поэтому Национальный банк принял такое решение.

"Но это было несколько неожиданно, скажем так, что рычаг ставки дернули настолько, сразу на 1%. Это довольно редкое явление. Регуляторы стараются быть осторожным со ставкой. Видимо, ситуация на валютном рынке настолько сложная, что приходится принимать довольно жесткие решения. Резкое повышение ставки на целый процент говорит, что регулятор настроен достаточно серьезно. То же самое, примерно, происходило и в России. Их Центральный банк вчера начал предпринимать какие-то меры. Не исключаю, что там, скорее всего, тоже были интервенции. У нас Нацбанк к этому делу подключился, по-моему, где-то после обеда. С утра он не стал этого делать, видимо выжидал ситуацию, чтобы не попасть под колеса вот этого летящего поезда. Когда рынок летит, это на самом деле так и выглядит. Есть вероятность, что ты сожжешь больше, чем ты планировал, а эффект будет довольно скромным", - отметил Арман Бейсембаев.

Одним из триггеров ослабления тенге был рубль, который тоже летел вниз. Сейчас же он развернулся, начал постепенно укрепляться, отыгрывая позиции. Спикер обратил внимание, что и с казахстанскими деньгами произошло то же самое. Самое страшное, похоже, уже произошло и есть вероятность, что нацвалюта снова вернется к курсу в 500 тенге за доллар на следующей неделе.

"Можно сделать такое предположение, что уровень отсечки сформируется в пределах 503 тенге. Все еще остается шанс, что курс может вернуться к 500 или даже еще ниже. Я бы не исключал такой вероятности. В России то же самое. У них психологический уровень 100 рублей. Крепче я пока не вижу и подозреваю, что в следующем году мы так и останемся выше 500. Это теперь уже наша реальность", - сделал прогноз финансовый аналитик.

Вероятность снижения цены на нефть в марки Brent до 70 долларов остается, однако то не понесет каких-либо сверхординарных проблем, продолжает Арман Бейсембаев. Такое уже происходило. Серьезных последствий стоит опасаться, если стоимость барреля продолжит падать. Во-первых, это неприятно для бюджета, для пополнения Нацфонда и курса.

"Во-вторых, если цены на нефть упадут до 60, а то и 50 долларов за баррель, остановить рост американской валюты не представится возможным. Мы словно в запряженных лошадьми санях, которые несутся по дороге. Все, что мы можем сделать – натянуть удила и попытаться снизить скорость, иначе нас опрокинет. Возможно, лошади замедлятся, но полностью их не остановить. Они как скакали, так и скачут", - говорит эксперт.

Сегодня Национальный банк Казахстана повысил базовую ставку до 15,25%. Решение было принято с учётом обновленных прогнозов и оценки баланса рисков инфляции. В ведомстве отметили, что возросшая волатильность на финансовых рынках может отразиться на росте неопределённости и инфляционных ожиданий.

Глава Нацбанка сообщил, что курс доллара не повлияет на стоимость продуктов питания. Изменения могут затронуть импортируемые товары.