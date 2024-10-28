Доллар вырос или тенге упал: чем Нацбанк объяснил последний скачок на валютном рынке

В этом выпуске речь пойдёт о курсе национальной валюты. Шатнуло тенге ощутимо не так давно. В моменте уверенно перевалило за 490 тенге за доллар, но потом, вдруг, также неожиданно отпустило, хотя к прежним значениям так и не откатилось. Так что же известно о последней курсовой волатильности? Что произошло? Особенно с учётом того, что даже Нацбанк признал, что "кто-то" зачем-то вышел на валютный рынок с "большой теньговой массой" и, буквально, спровоцировал ощутимый спекулятивный спрос на доллары. Подробнее - в новом выпуске программы "Асык".