Доллар второй день дешевеет на казахстанской бирже
Отметка опустилась ниже 500 тенге.
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
139Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 498,76 тенге, опустившись на 3,39 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 502,89 тенге.
Утром в обменных пунктах страны "зеленый" продавали от 503 до 508 тенге.
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