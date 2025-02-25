  • 25 Февраля, 18:48
  • BAIGENEWS

Доллар второй день дешевеет на казахстанской бирже

Отметка опустилась ниже 500 тенге.

Сегодня, 17:16
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
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Фото: Pixabay

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 498,76 тенге, опустившись на 3,39 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 502,89 тенге.

Утром в обменных пунктах страны "зеленый" продавали от 503 до 508 тенге.

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