Доллар в обменниках подскочил уже до 510 тенге

Курс доллара продолжает расти в Казахстане, он перешагнул через новую психологическую отметку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт kurs.kz.

На момент написания этой новости (16:25 по вр. Астаны) наиболее высокий вровень цен на эту валюту отмечался в Шымкенте, где её обменники продавали уже по 510 тенге, стоимость продажи начиналась от 507 тенге. Покупают доллар шымкентские пункты обмена валюты по 505-507 тенге.

В Алматы доллар тоже недешёвый: пункты обмена валют приобретают доллар за 498-507 тенге, а продают по 504-510.

Покупка американского доллара обменниками в Астане ― 500-502,2 тенге, продажа ― 506-509 тенге.

Утром 27 ноября сообщалось, что доллар подорожал в обменных пунктах страны. В Алматы он был дороже всего.

Также стало известно, может ли изменение курса доллара сказаться на благосостоянии казахстанцев.