Доллар в Казахстане продается уже по 505 тенге
Сегодня, 16:12
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Сегодня, 16:12Сегодня, 16:12
57Фото: BaigeNews.kz
Стоимость американского доллара в Казахстане взлетела до 505 тенге. Не везде, но в одном из регионов зафикисрован такой факт, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kurs.kz.
Курс доллара продолжается расти в Казахстане. На момент наисания этой новости, к примеру, в Семее пункты обмена валюты продавали его уже по 505 тенге. Покупают они его по 497,8-498 тенге.
Также недешево доллар обходится в Уральске, где цена продажи в обменниках составила 504 тенге.
В Алматы обменники реализуют доллар по 501 тенге, а покупают по 497. В Астане такая же ситуация. А в Шымкенте пункты обмена валют продают доллар по 500-500,5 тенге и покупают по 498-499,6 тенге.
Ранее стало известно, что эксперты в 2025 году прогнозируют курс доллара выше 500 тенге.
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