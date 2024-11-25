Доллар в Казахстане подорожал уже до 508 тенге

Пункты обмена валюты в Казахстане объявили о стоимости доллара на 25 ноября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные сервиса kurs.kz.

В Алматы обменники продают доллар по 499,5-501,7 тенге, но в некоторых точках доходит до 505 тенге. Покупают они эту валюту в среднем по 498-500 тенге.

В Астане обменные пункты предлагают купить американские доллары по 502-503 тенге, приобретают их по 497 тенге.

В Шымкенте пункты обмена валюты продают доллар по 502-502,5 тенге, покупают по 499,5-500,5 тенге.

Дороже всего доллар обходится жителям Семея. Здесь обменники продают его по 506-508 тенге, а покупают по 487,7-498,2 тенге.

Ранее в Нацбанке РК прокомментировали рост курса доллара.