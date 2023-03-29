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pixabay.com Сегодня, 16:11
231
Сегодня, 16:11
231
Фото: pixabay.com

Доллар упал на торгах в Казахстане

Курс доллара резко снизился по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже, передаёт BaigeNews.kz.

По данным на 15:30 курс американской валюты составил 448,39 тенге, снизившись за сутки на 6,35 тенге.

Курс евро составил - 492,04 тенге, российского рубля - 5,9 тенге.

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Сегодня, 16:11
231
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