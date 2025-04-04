Доллар укрепился к тенге
Сегодня, 20:46
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 20:46Сегодня, 20:46
69
На Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 4 апреля курс доллара составил 504,34 тенге, что на 2,79 тенге больше по сравнению с предыдущим днем, передаёт BaigeNews.kz.
В обменных пунктах Казахстана на 4 апреля установлены следующие курсы валют:
Доллар: покупка – 505-506 тенге, продажа – 506-507 тенге
Евро: покупка – 550-555 тенге, продажа – 559-560 тенге
Рубль: покупка – 5,7-5,9 тенге, продажа – 5,95-6 тенге
Ранее мы сообщали, сколько стоит доллар перед выходными в Казахстане.
Самое читаемое
- Удвоилась сумма хищений: Мама Перизат Кайрат под домашним арестом
- Еще одного семилетнего ребенка насмерть сбили в Алматы
- Теневая экономика мешает развитию Казахстана: правительство вводит новые меры
- Переливы и сильный ветер: в Казахстане резко испортится погода
- Государственные награды "Еңбек сіңірген геолог" впервые вручили в Астане