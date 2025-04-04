На Казахстанской фондовой бирже по итогам торгов 4 апреля курс доллара составил 504,34 тенге, что на 2,79 тенге больше по сравнению с предыдущим днем, передаёт BaigeNews.kz.

В обменных пунктах Казахстана на 4 апреля установлены следующие курсы валют:

Доллар: покупка – 505-506 тенге, продажа – 506-507 тенге

Евро: покупка – 550-555 тенге, продажа – 559-560 тенге

Рубль: покупка – 5,7-5,9 тенге, продажа – 5,95-6 тенге

Ранее мы сообщали, сколько стоит доллар перед выходными в Казахстане.