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Доллар стоит почти 500 тенге в обменниках Казахстана

Сегодня, 19:12
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baigenews.kz Сегодня, 19:12
Сегодня, 19:12
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Фото: baigenews.kz

Доллар продают по курсу выше 496 тенге в обменных пунктах Астаны и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 492,74 тенге. За сутки он вырос на 2,25 тенге, за месяц - 14,3 тенге.

В обменниках Астаны доллар стоит 498 тенге, Алматы - 496,1 тенге. 

Курс евро по итогам торгов - 538,64 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 69,33 тенге.

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