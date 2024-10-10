Доллар стоит почти 500 тенге в обменниках Казахстана

Доллар продают по курсу выше 496 тенге в обменных пунктах Астаны и Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 492,74 тенге. За сутки он вырос на 2,25 тенге, за месяц - 14,3 тенге.

В обменниках Астаны доллар стоит 498 тенге, Алматы - 496,1 тенге.

Курс евро по итогам торгов - 538,64 тенге, российского рубля - 5 тенге, китайского юаня - 69,33 тенге.