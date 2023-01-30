Доллар стал менее востребован в Казахстане

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Спрос на доллар падает в Казахстане. Аналитики Первого кредитного бюро выяснили, с чем это может быть связано, передаёт BaigeNews.kz.

По данным Нацбанка РК, в 2022 году нетто-продажи (продажа минус покупка) американской валюты составила один триллион 830,9 миллиарда тенге. По сравнению с предыдущим годом данный показатель снизился на 10,1процента.

Однако и доллар в 2022 году стоил больше, чем в 2021-м.

"Если пересчитать данные нетто-продаж с учётом среднемесячного курса, то снижение чистого спроса со стороны населения куда сильнее. На руках у населения осталось чуть более четырёх миллиардов долларов, что на 15,8 процента или 750 миллионов меньше, чем годом ранее. Показатель является близким к пятилетнему минимуму", - отмечено в обзоре, опубликованном в Telegram-канале @DataHub_FCBK.

Почему спрос падает?

Так как нетто-продажи – это разница между продажами и покупками, то причин может быть несколько:

• Спрос на доллар со стороны населения упал, а вот сдавать его в обменники продолжили в прежних объёмах.

• Продавать доллары обменным пунктам стали чаще, а спрос остался на уровне 2021 года.

• Другие комбинации этих факторов (рост одного показателя со снижением другого, разные темпы роста).

"Существующая структура отчета Нацбанка не позволяет определить динамику конкретно продаж и конкретно покупок. Но можем предположить, что сдавать американскую валюту начали чаще: хотя бы за счет релокантов, которые приезжали в Казахстан и которым нужно было где-то брать тенге. С другой стороны, и спрос на доллары вряд ли снизился (не зря же вводили запреты на вывоз налички)", - отметили аналитики.

Где доллар нужен больше всего?

Почти 40 процентов общего чистого спроса пришлось на Алматы – 712,1 миллиарда тенге, что на 35,5 процента больше уровня 2021 года. Причем этот рост обеспечили высокие показатели начала и конца года. В то время как с июня по октябрь, когда наблюдался наплыв релокантов, значения были относительно низкими.

За крупнейшим мегаполисом с большим отставанием следуют ещё два города республиканского значения - Шымкент (297,2 миллиарда тенге - 48,4 процента) и Астана (103,5 миллиарда тенге - 23,9 процента).

Наименьшей разница между продажами и покупками американской валюты оказалась в Акмолинской области - 12,6 миллиарда тенге.