Сегодня, 09:24

Сегодня, 09:24

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 489 до 496 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 493,5-494,7 тенге, Астане – 496-497 тенге, Шымкенте – 493-494 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 494 тенге, Каскелене, Талдыкоргане, Уральске и Костанае – 496 тенге, Семее – 497 тенге.