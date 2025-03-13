  • 13 Марта, 09:30
  • BAIGENEWS

Доллар стал дороже в обменниках Казахстана 13 марта

"Американец" незначительно вырос в цене в обменных пунктах страны.

Сегодня, 09:24
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 09:24
Сегодня, 09:24
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Фото: Pixabay

На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее цена за доллар варьировалась от 489 до 496 тенге.

Сегодня в Алматы его продают за 493,5-494,7 тенге, Астане – 496-497 тенге, Шымкенте – 493-494 тенге.

В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 494 тенге, Каскелене, Талдыкоргане, Уральске и Костанае – 496 тенге, Семее – 497 тенге.

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