Доллар стал дороже в обменниках Казахстана 13 марта
"Американец" незначительно вырос в цене в обменных пунктах страны.
Сегодня, 09:24
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Сегодня, 09:24Сегодня, 09:24
27Фото: Pixabay
На сайте kurs.kz опубликовали актуальные данные о стоимости американской валюты на 11 марта, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее цена за доллар варьировалась от 489 до 496 тенге.
Сегодня в Алматы его продают за 493,5-494,7 тенге, Астане – 496-497 тенге, Шымкенте – 493-494 тенге.
В Аксу и Павлодаре "зеленый" стоит 494 тенге, Каскелене, Талдыкоргане, Уральске и Костанае – 496 тенге, Семее – 497 тенге.
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