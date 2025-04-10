На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.

Сегодня в Алматы его продают за 521-522 тенге, Астане – за 521-525 тенге, Шымкенте – за 521-522 тенге.

В Аксу, Павлодаре, Экибастузе, Талдыкоргане и Костанае "зеленый" стоит 522 тенге, Каскелене – 521,5 тенге, Уральске – 523 тенге.

Днем ранее доллар в обменных пунктах страны продавали от 518 до 522 тенге.

К вечеру средневзвешенный курс доллара на бирже составил 520,48 тенге.