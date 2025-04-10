Доллар снова подорожал в обменниках Казахстана
Актуальные данные о стоимости американской валюты на 9 утра.
Сегодня, 09:35
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Сегодня, 09:35Сегодня, 09:35
130Фото: Unsplash
На сайте kurs.kz представлены обновленные данные о стоимости доллара в обменных пунктах страны на 10 апреля, передаёт BaigeNews.kz.
Сегодня в Алматы его продают за 521-522 тенге, Астане – за 521-525 тенге, Шымкенте – за 521-522 тенге.
В Аксу, Павлодаре, Экибастузе, Талдыкоргане и Костанае "зеленый" стоит 522 тенге, Каскелене – 521,5 тенге, Уральске – 523 тенге.
Днем ранее доллар в обменных пунктах страны продавали от 518 до 522 тенге.
К вечеру средневзвешенный курс доллара на бирже составил 520,48 тенге.
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