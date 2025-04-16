По итогам сессии средневзвешенный курс доллара США составил 521,67 тенге, что на 4,67 тенге выше по сравнению с предыдущим значением, передаёт BaigeNews.kz.

Также незначительно укрепились другие популярные валюты:

Российский рубль вырос до 6,33 тенге (+0,02)

Китайский юань на утренних торгах показал рост до 70,85 тенге (+0,20)

Изменения на валютном рынке могут быть связаны с внешнеэкономической обстановкой и колебаниями на международных биржах. Эксперты советуют внимательно следить за динамикой курсов в ближайшие дни.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 апреля 2025 года курс доллара составил 515,18 тенге.