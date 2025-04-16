Доллар снова подорожал на торгах в Казахстане
На дневных торгах Казахстанской фондовой биржи (KASE), завершившихся в 15:30 16 апреля 2025 года, зафиксировано очередное укрепление курса американской валюты.
Сегодня, 17:37
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Сегодня, 17:37Сегодня, 17:37
85Фото: baigenews.kz
По итогам сессии средневзвешенный курс доллара США составил 521,67 тенге, что на 4,67 тенге выше по сравнению с предыдущим значением, передаёт BaigeNews.kz.
Также незначительно укрепились другие популярные валюты:
Российский рубль вырос до 6,33 тенге (+0,02)
Китайский юань на утренних торгах показал рост до 70,85 тенге (+0,20)
Изменения на валютном рынке могут быть связаны с внешнеэкономической обстановкой и колебаниями на международных биржах. Эксперты советуют внимательно следить за динамикой курсов в ближайшие дни.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 10 апреля 2025 года курс доллара составил 515,18 тенге.
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