На торгах 9 апреля 2025 года курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снова продемонстрировал рост. Средневзвешенный курс доллара составил 520,48 тенге, что на 1,98 тенге выше предыдущего значения, передаёт BaigeNews.kz.

Одновременно курс российского рубля снизился до 6,02 тенге (-0,04), а курс китайского юаня уменьшился до 70,55 тенге (-0,33).

Сегодня утром доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана.

Вчера средневзвешенный курс доллара США на конец торгов составил 518,57 тенге.