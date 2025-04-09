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Доллар снова подорожал на Казахстанской бирже

На KASE курс доллара поднялся на 1,98 тенге 9 апреля.

Сегодня, 17:03
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: Unsplash

На торгах 9 апреля 2025 года курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) снова продемонстрировал рост. Средневзвешенный курс доллара составил 520,48 тенге, что на 1,98 тенге выше предыдущего значения, передаёт BaigeNews.kz.

Одновременно курс российского рубля снизился до 6,02 тенге (-0,04), а курс китайского юаня уменьшился до 70,55 тенге (-0,33).

Сегодня утром доллар ощутимо подешевел в обменниках Казахстана.

Вчера средневзвешенный курс доллара США на конец торгов составил 518,57 тенге.

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