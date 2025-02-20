  • 20 Февраля, 17:07
  • BAIGENEWS

Доллар снова подешевел на казахстанской бирже ниже 500 тенге

Почти на 4 тенге.

Сегодня, 16:01
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Фото: Unsplash

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.

Средневзвешенный курс доллара на торгах сизился на 3,63 тенге и составил 499,76 тенге.

Сегодня утром в обменных пунктах страны его продавали от 505 до 515 тенге.

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