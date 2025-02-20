Доллар снова подешевел на казахстанской бирже ниже 500 тенге
Почти на 4 тенге.
Сегодня, 16:01
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Сегодня, 16:01Сегодня, 16:01
118Фото: Unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передаёт BaigeNews.kz.
Средневзвешенный курс доллара на торгах сизился на 3,63 тенге и составил 499,76 тенге.
Сегодня утром в обменных пунктах страны его продавали от 505 до 515 тенге.