  • 27 Февраля, 17:45
  • BAIGENEWS

Доллар слегка подорожал на казахстанской бирже 27 февраля

Второй день подряд.

Сегодня, 16:21
АВТОР
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Pixabay Сегодня, 16:21
Сегодня, 16:21
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Фото: Pixabay

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,49, подорожав на 0,45 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 501,28 тенге.

Утром 27 февраля доллар в обменниках продавали от 502 до 512 тенге.

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