Доллар слегка подорожал на казахстанской бирже 27 февраля
Второй день подряд.
Сегодня, 16:21
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Сегодня, 16:21Сегодня, 16:21
116Фото: Pixabay
По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,49, подорожав на 0,45 тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 501,28 тенге.
Утром 27 февраля доллар в обменниках продавали от 502 до 512 тенге.
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