Сегодня, 16:21

Сегодня, 16:21

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 501,49, подорожав на 0,45 тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Днем ранее средневзвешенный курс доллара составлял 501,28 тенге.

Утром 27 февраля доллар в обменниках продавали от 502 до 512 тенге.