8 апреля 2025 года на Казахстанской фондовой бирже (KASE) закрылись дневные торги по иностранным валютам. Средневзвешенный курс доллара США на конец торгов составил 518,57 тенге, что на 0,55 тенге ниже по сравнению с предыдущим днем, передаёт BaigeNews.kz.

Кроме того, курс российского рубля показал небольшой рост, увеличившись до 6,06 тенге (+0,03). Средневзвешенный курс китайского юаня также подрос на утренних торгах, составив 70,89 тенге (+0,19).

На валютном рынке обменных пунктов курс доллара варьируется в пределах 514,8-518,1 тенге, евро продается по 561,9-570 тенге, а рубли — по 5,9-6,04 тенге.

К вечеру 7 апреля на бирже Kase он укрепился до 518,31 тенге.

В нацбанке тем временем сообщили, что стоит за падением цен на нефть и ослаблением тенге.

Утром доллар подорожал в обменниках до 525 тенге.