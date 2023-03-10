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pixabay.com Сегодня, 17:37
204
Сегодня, 17:37
204
Фото: pixabay.com

Доллар резко подорожал за сутки в Казахстане

Курс доллара вырос почти на шесть тенге за сутки в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже средневзвешенный курс доллара составил 447,01 тенге. За сутки он вырос на 5,85 тенге.

В обменных пунктах доллар покупают по 448-452 тенге, продают по 455-457 тенге.

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#валюта #доллар #KASE #финансы
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:37
204
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